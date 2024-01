DAX® - Neues Jahr und alles anders?

Wir wünschen Ihnen/Euch ein frohes, gesundes Jahr 2024! Alles Gute im neuen Jahr! Gleich zu Beginn des neuen Jahres müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, ob der Jahresultimo gleichzeitig einen entscheidenden Stimmungsumschwung beim DAX® mit sich brachte. Zumindest die Schwankungsintensität hat angesichts einer Hoch-Tief-Spanne von mehr als 300 Punkten schon mal deutlich zugenommen. Aber auch die gestrige Tageskerze an sich ist bemerkenswert: Nach einem erneuten Anlauf in Richtung der 17.000er-Marke kam es zu einem deutlichen „u-turn“. In der Summe steht für den ersten Handelstag des Jahres eine Kerze mit kleinem Körper und markanten Schatten zu Buche. Gleichzeitig notiert der RSI unverändert in seiner oberen Extremzone und signalisiert damit einen heißgelaufenen deutschen Aktienmarkt. Kurzfristig sollten Anlegerinnen und Anleger ihr Hauptaugenmerk auf das Korrekturtief vom Dezember bei 16.624 Punkten legen. Fallen die deutschen Standardwerte unter dieses Level wäre eine kleine Topbildung vervollständigt (siehe Chart). Per Saldo ist eine Wiederholung des Bilderbuchstarts von 2023 in diesem Jahr wenig wahrscheinlich.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

