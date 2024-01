Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Hausarztprinzip

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Hausarztprinzip:

"Ärztepräsident Klaus Reinhardt plädiert für das Hausarztprinzip: Wer Beschwerden hat, muss erst zum Hausarzt. Der schaut, ob er das behandeln kann oder ob es eine Überweisung zu einem Facharzt oder in die Klinik gibt. Der Vorschlag kann überraschen, in Deutschland gilt die freie Arztwahl als hohes Gut - auch bei Medizinern. Fakt ist: Die Deutschen gehen häufiger zum Arzt als andere Europäer. Ohne deshalb gesünder zu sein. Während sich bei uns jeder bei einem x-beliebigen Facharzt vorstellt, zu oft ohne triftigen Grund, muss man in Dänemark oder Holland immer erst zum Hausarzt. Auch in Deutschland ist diese Regelung nicht unbekannt. In West wie Ost gab es sie jahrzehntelang. Die Frage, ob man das Verfahren zur Pflicht macht oder Anreize für die freiwillige Nutzung schafft, kann man diskutieren. Grundsätzlich aber gilt: Der Hausarzt als Lotse im Gesundheitsdschungel ist eine gute Idee."