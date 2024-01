Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Lehren aus dem aktuellen Hochwasser

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Lehren aus dem aktuellen Hochwasser:

"Starkregen, Überschwemmungen und Fluten, aber auch Hitzewellen, Dürreperioden und Waldbrände werden in Zukunft häufiger und heftiger werden. Darauf muss man sich einstellen, und dafür braucht es noch mehr Katastrophenschutz und Klimaanpassung. Insofern in es ein Schritt in die richtige Richtung, dass bereits Reformen angestoßen und Mittel für neue Ausrüstung aufgewendet wurden. Und auch, dass der Bundestag im November ein Gesetz zur Klimaanpassung beschlossen hat, das in diesem Jahr in Kraft treten soll. Die Bemühungen dürfen aber nicht nachlassen. Katastrophenschutz ist keine Aufgabe nur in der akuten Not, sondern eine dauerhafte."