MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Wahl-Umfrage in Sachsen:

"In Leipzig, Sachsen, wurde 1863 mit Ferdinand Lassalles Arbeiterverein der Vorläufer der SPD gegründet. Eine Parteientradition, die ihresgleichen sucht. Nach der Wende erreichte die sächsische SPD sogar mal 19 Prozent bei Landtagswahlen. Für den diesjährigen Wahlgang in Sachsen werden ganze drei Prozent prognostiziert. Auch mit den Ampelparteien Grüne und FDP geht es abwärts, für die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte AfD in Sachsen hingegen nach oben. Saskia Esken, Co-Chefin SPD, will damit die rechte Konkurrenz ausbooten - per Verbot. Esken wünscht sich, die Bürger so aufzurütteln. In Wirklichkeit bringt die Ampel die Wähler auf die Palme. Hier die letzten Fehlleistungen der Regierung: abrupte Streichung der Zuschüsse für E-Autos, Abschaffung des Agrardiesels und der Steuerbefreiung für Landmaschinen sowie fortgesetzte Vertröstung beim versprochenen Klimageld. Damit werden die Wähler der AfD direkt in die Arme getrieben."/yyzz/DP/he