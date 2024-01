Staats-TV - Explosionen bei Gedenkfeier im Iran - Mindestens 20 Tote

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dubai (Reuters) - Im Iran sind bei Explosionen bei einer Gedenkzeremonie für den 2020 durch einen US-Drohnenangriff getöteten Top-General Kassem Soleimani Staatsmedien zufolge mindestens 20 Menschen getötet worden.

Dutzende weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete das staatliche Fernsehen am Mittwoch. Es habe eine erste und dann eine zweite Explosion während der Zeremonie in der südöstlichen Stadt Kerman gegeben. Laut der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Nournews explodierten "mehrere Gaskanister auf der Straße zum Friedhof". Ein örtlicher Behördenvertreter wurde in den Medien mit den Worten zitiert, es handele sich um "terroristische Anschläge".

Das Staatsfernsehen zeigte, wie Rettungskräfte des Roten Halbmonds Verletzte bei der Zeremonie versorgten, zu der sich Hunderte Iraner versammelt hatten, um den Todestag Soleimanis zu begehen. Einige iranische Nachrichtenagenturen sprachen davon, dass mindestens 50 Menschen verletzt worden seien. Das US-Militär hatte General Soleimani Anfang 2020 auf irakischem Boden gezielt getötet. In der Region führte dies zu einer dramatischen Eskalation der Spannungen und zu einem Vergeltungsschlag der iranischen Streitkräfte auf einen US-Stützpunkt im Irak.

