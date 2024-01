HERNDON (dpa-AFX) - Die Volkswagen-Tochter Audi hat auch im vierten Quartal den Absatz in den USA gesteigert. Mit 60 670 Fahrzeugen seien 12 Prozent mehr ausgeliefert worden als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Herndon mit. Im gesamten Jahr 2023 wurden mit 228 550 Autos sogar 22 Prozent mehr verkauft als im Vorjahr./he/stw