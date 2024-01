AKTIE IM FOKUS: Sartorius schwach - Deutschen Bank: Hoch bewertet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Abstufung durch die Deutsche Bank dürfte es mit dem Kurs von Sartorius am Donnerstag weiter abwärts gehen. Auf Tradegate verloren die Vorzugsaktien gut zwei Prozent auf 324 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Vortag.

Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank begründete die Abstufung der Aktien von "Buy" auf "Hold" mit einer hohen Bewertung. So belaufe sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen für 2025 auf 49. "Das lässt keinen Spielraum für etwaige Enttäuschungen". Sorgen bereiteten der fortgesetzte Lagerabbau im Segment Bioprocess Solutions und die anhaltende Schwäche im Laborgeschäft.

Aus charttechnischer Sicht würden die Papiere mit Kursen unter 317,40 Euro ein Aufwärts-Gap von Mitte Dezember schließen. Zuvor bietet die 21-Tage-Linie bei gut 322 Euro eine Unterstützung. Zuletzt war die Aktie mehrfach an der runden Marke von 350 Euro gescheitert.