Deutsche Anleihen: Kursverluste - Verbraucherpreise im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,69 Prozent auf 136,59 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,07 Prozent. In fast allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Im Blick des Marktes stehen Inflationsdaten aus wichtigen Ländern der Eurozone. So ist die Inflationsrate in Frankreich im Dezember von 3,9 Prozent im Vormonat auf 4,1 Prozent gestiegen. Der Anstieg war erwartet worden. Auch in Deutschland wird nach dem zuletzt deutlichen Rückgang der Teuerung wieder mit einem Anstieg gerechnet. Ökonomen verweisen auf Basiseffekte. Die Zahlen zu den deutschen Verbraucherpreisen werden um 14 Uhr erwartet.

In den USA werden am Nachmittag Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. So stehen der Beschäftigungsbericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Kalender. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung wird am Freitag veröffentlicht. Der Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed./jsl/jkr/jha/