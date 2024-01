Deutsche Anleihen legen weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag erneut gestiegen. Im Vergleich zum Vortag legten die Kurse aber nur noch geringfügig zu. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte am Morgen um 0,09 Prozent auf 137,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 1,98 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten mit jüngsten Kursverlusten an führenden Aktienmärkten. In diesem Marktumfeld wurden vergleichsweise sichere Anlegern wie Bundesanleihen stärker nachgefragt.

Im Tagesverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger am deutschen Rentenmarkt verstärkt auf Konjunkturdaten richten. Es werden Daten zur Preisentwicklung in Deutschland und Frankreich erwartet, den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone. Die Daten könnten Rückschlüsse auf die weitere Zinsentwicklung liefern und werden daher stark beachtet. Allgemein wird erwartet, dass die Inflation im Dezember wieder gestiegen ist.

Am Nachmittag richtet sich das Interesse auf Daten zur Entwicklung des Arbeitsmarkts in den USA, die vor dem Hintergrund der künftigen Geldpolitik der US-Notenbank Fed ebenfalls im Fokus stehen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen des Arbeitsmarktdienstleisters ADP zur Beschäftigung in der amerikanischen Privatwirtschaft./jkr/jha/