dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Schwäche setzt sich fort

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHE SETZT SICH FORT - Der Dax bleibt zu Beginn des neuen Jahres im Abwärtsmodus. Am Dienstag hatte sich der Leitindex im frühen Handel zwar noch seinem Rekordniveau genähert, dann setzte aber eine Korrektur ein, die sich zur Wochenmitte verschärfte. Am Donnerstag dürfte der Dax nun weitere Punkte verlieren, wie die Indikationen zeigen. Der Broker IG taxierte den Dax zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 16 510 Punkte. Anleger korrigieren mit den nachgebenden Aktienkursen derzeit ihre womöglich zu anspruchsvoll gewordenen Zinssenkungserwartungen.

USA: - SCHWÄCHER - Nach dem ernüchternden Jahresstart vor allem für Technologiewerte haben die US-Börsen auch am Mittwoch nachgegeben. Die Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der Notenbank Fed brachte den Kursen keine Entlastung. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand zum Börsenschluss an der Wall Street 0,76 Prozent tiefer auf 37 430,19 Punkten. Laut dem Protokoll der Notenbank sehen die Mitglieder der Fed den Leitzins auf dem Gipfel oder nahe dran. Man sei bereit, die Zinsen zu senken, falls sich der Inflationsrückgang im Jahr 2024 fortsetze. Der Zeitpunkt für einen solchen Schritt bleibe gleichwohl unsicher.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Die schwache Verfassung der US-Aktienmärkte zum Jahresstart drückt auch in Asien weiter auf die Stimmung. Nach der verlängerten Neujahrspause büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 0,5 Prozent ein. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um 1,4 Prozent. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index um 0,6 Prozent nach.

DAX 16538,39 -1,38 XDAX 16516,72 -1,29 EuroSTOXX 50 4448,13 -1,43 Stoxx50 4077,94 -0,34 DJIA 37430,19 -0,76 S&P 500 4704,81 -0,80 NASDAQ 100 16368,49 -1,06

Bund-Future 137,55 0,01%

Euro/USD 1,0932 0,10 USD/Yen 143,78 0,38 Euro/Yen 157,18 0,48

Brent 78,86 0,61 USD WTI 73,42 0,72 USD

