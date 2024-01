EQS-News: Rautenberg & Company verstärkt Partnerkreis mit Eike Gerrit Büllingen und wächst mit integriertem Serviceangebot auch international weiter

Emittent / Herausgeber: Rautenberg & Company GmbH / Schlagwort(e): Personalie

04.01.2024 / 09:04 CET/CEST

Rautenberg & Company verstärkt Partnerkreis mit Eike Gerrit Büllingen und wächst mit integriertem Serviceangebot auch international weiter



Düsseldorf/Frankfurt, 4. Januar 2024 – Die Strategie- und Corporate Finance-Beratung Rautenberg & Company hat Eike Gerrit Büllingen in ihren Partnerkreis aufgenommen. Büllingen, ein erfahrener Strategie-Experte, wird sechster Partner der Beratungsboutique, die vor zehn Jahren gegründet wurde und seitdem kontinuierlich gewachsen ist.

Büllingen stieß bereits 2014 als zweiter Berater zum damals neu gegründeten Unternehmen. Seitdem hat er vor allem zum starken Wachstum der Service Line „Strategy & Value Creation“ beigetragen sowie eine Vielzahl an M&A-Mandaten erfolgreich geleitet. Er steht damit seit bald zehn Jahren für den integrierten Ansatz aus Strategie- und Corporate Finance-Beratung, der Rautenberg & Company auszeichnet. Darüber hinaus hat Büllingen als Head of Recruiting die Entwicklung eines überzeugenden Employer Branding verantwortet und damit die Basis für den erfolgreichen Ausbau des Unternehmens auf inzwischen mehr als 40 Mitarbeiter geschaffen.

Seine Ernennung in den Partnerkreis ist ein weiterer Schritt, das integrierte Geschäftsmodell von Rautenberg & Company zu stärken. Die Beratung hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der führenden Boutiquen im Technologiesektor im deutschsprachigen Raum entwickelt. Gründungspartner Arndt Rautenberg kommentierte die Beförderung: „Ich freue mich sehr und bin zugleich stolz, Eike in unserem Partnerkreis willkommen zu heißen. Dies ist das Ergebnis seines langjährigen, hervorragenden Beitrags zum Unternehmen, den er auf Basis seiner tiefen Erfahrung in beiden unseren Service Lines geleistet hat. Mit seiner Kompetenz in Strategie & Value Creation ebenso wie in Corporate Finance und M&A verkörpert Eike unsere DNA als integrierter Anbieter ideal. Er hat sich in der Branche durch seine hohen professionellen Standards einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Ich bin sicher, dass er auch weiterhin eine zentrale Rolle beim Ausbau unseres Unternehmens spielen wird.“

Als neues Mitglied des Führungsteams von Rautenberg & Company sieht Büllingen großes Potential für weiteres Wachstum, basierend auf dem Transaktionsfokus des integrierten Geschäftsmodells und der klaren Ausrichtung auf technologiegeführte Geschäftsmodelle. Auch im internationalen Kontext will er die Aktivitäten ausweiten, nachdem er zuletzt die Akquisition der WEMAS Gruppe durch die japanische Sekisui Jushi Corporation und den Verkauf von Atreus an die U.S.-basierte Heidrick & Struggles erfolgreich beraten hat.

„Ich freue mich sehr, mein bisheriges Engagement nun mit noch mehr unternehmerischer Verantwortung als Partner fortzuführen. Unser integrierter Ansatz, der unseren Klienten einen signifikanten Vorteil in allen Phasen einer Transaktion bietet, funktioniert besonders gut durch die Kombination mit unserer umfassenden Branchenexpertise“, so Büllingen, und kommentiert weiter: „Dieses klare Unterscheidungsmerkmal zu unseren Wettbewerbern werden wir weiter ausbauen. Wir bieten unseren Klienten das gesamte Portfolio an Dienstleistungen im Rahmen einer Transaktion: von der Initiierung des Deals über die Umsetzung und operative Wertsteigerung bis hin zur Vorbereitung des Exits und der Unterstützung beim Verkaufsprozess – aber immer in gesamtstrategischer Einordnung, um für unsere Klienten optimale Ergebnisse zu erzielen. Und auf dieser Basis werden wir nun neue Branchen, aber auch weitere Geschäftsfelder wie ESG-Due Diligence erschließen.“

Eike Gerrit Büllingen kam bereits 2014 von einer Strategieberatung zu Rautenberg & Company und hat seither zahlreiche Transaktionen vor allem in den Sektoren Digitale Infrastruktur, Medien und Business Services erfolgreich begleitet. Gemeinsam mit Firmengründer Arndt Rautenberg und den vier weiteren Partnern Philipp v. Hochberg, Gero Steinröder und Boris Herzog und Britta Hornung-Schweter wird Büllingen auch weiterhin den integrierten Ansatz des Unternehmens verstärken.

Über Rautenberg & Company

Rautenberg & Company begleitet Finanzinvestoren und ihre Portfoliounternehmen ebenso wie Corporates und Mittelständler in allen Phasen einer Transaktion: von der Anbahnung über die Durchführung bis hin zu Value Creation sowie der Vorbereitung und Begleitung erfolgreicher Verkäufe. Die einzigartige Unterstützung besteht aus zwei zentralen Komponenten – der Beratung in Strategie und Value Creation sowie dem M&A Lead Advisory durch ein außerordentlich erfahrenes und hochkompetentes Team.

www.rautenbergco.com

Ihr Ansprechpartner:

Arndt Rautenberg

Managing Partner

Rautenberg & Company

Königsallee 61

40215 Düsseldorf

rautenberg@rautenbergco.com