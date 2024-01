GNW-Adhoc: aiMotive stellt aiSim 5 vor: Wegweisendes AutoGI der nächsten Generation für ADAS/AD-Simulation

^MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, Jan. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit einem bahnbrechenden Schritt stellt aiMotive aiSim 5 (https://aimotive.com/aisim) vor und läutet damit eine neue Ära der Simulation des automatisierten Fahrens ein, die mit hochmoderner Automotive General Intelligence (AutoGI) ausgestattet ist. Diese neueste Version verändert die Simulationsdynamik mit einer deterministischen und reproduzierbaren Umgebung und gestaltet die Zukunft der Automobilinnovation. Vorstellung der aiSim AIR-Engine Der Eckpfeiler von aiSim 5 ist aiSim AIR, ein leistungsstarkes Kraftpaket für Multisensor-Simulationen. aiSim AIR bietet qualitativ hochwertige synthetische Sensordaten bei optimaler Ressourcennutzung und führt Funktionen wie hohe Parallelität, reduzierten Speicherbedarf, ausgeglichene Arbeitslasten und asynchrone Datenübertragung ein. Dabei bleiben alle Vorteile früherer aiSim- Generationen erhalten, wie z.B. ISO26262-Konformität, vollständiger Determinismus und die Möglichkeit des nahtlosen Übergangs zwischen Hardware-in- the-Loop (HiL) und Software-in-the-Loop (SiL) in Echtzeit. aiSim AIR nutzt Rasterisierung, Raytracing und KI-basierte Rendering-Techniken, um modernste Technologien wie Neural Radiance Fields (NeRF) und 3D Gaussian Splatting anzuwenden und die virtuellen Welten noch realitätsnaher zu gestalten. Synthetische Datenerzeugung auf einer anderen Ebene - mit aiFab aiSim war bereits der flexibelste ADAS- und AD-Simulator mit offenen Schnittstellen für die Einspeisung und Manipulation von Szenarien und Inhalten. Jetzt wurde er sogar noch besser - mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, aiFab (https://aimotive.com/aifab), die vollständig in den aiSim-Workflow integriert ist. Mit Funktionen wie Szenariovariation, detaillierten Statistiken und einer intuitiven Benutzeroberfläche definiert aiFab die Erstellung intelligenter Szenarien neu. Durch den Einsatz von auf großen Sprachmodellen basierenden Techniken vereinfacht aiFab die Erstellung von Umgebungen und Szenarien und macht intelligente Szenarien leichter zugänglich als je zuvor. Einfach zu benutzen und leicht anzupassen aiSim 5 legt Wert auf Zugänglichkeit und Anpassungsfähigkeit. Ausgestattet mit offenen APIs für Sensoren, Szenario- und Kartenmanagement, Fahrzeugdynamik und einem kompletten SDK mit Beispielcodes für mehrere Plattformen, lässt es sich nahtlos in branchenübliche Toolchains integrieren. Kompatibel mit ROS2, Autoware, FMU und ASAMs OpenCRG, OpenSCENARIO, OpenDRIVE und OpenMATERIAL, bietet aiSim 5 eine beispiellose Interoperabilität mit anderen Tools. Außerdem gibt es eine intuitive grafische Benutzeroberfläche (GUI) und einen Web-Einsatz. Von der Branche empfohlen aiSim 5 hat das Vertrauen führender Unternehmen der Automobilbranche gewonnen, darunter autonome Fuhrunternehmen, große traditionelle Automobilhersteller und Elektroauto-OEMs. Durch die Festigung strategischer Partnerschaften mit Foretellix, Mathworks, Macnica, HongKe, NI, dSpace und B-Plus stellt aiSim 5 seine Vielseitigkeit mit verschiedenen Anwendungsfällen wie Kamerasimulation und Sensordateninjektion unter Beweis. ?aiSim 5 ist ein Meilenstein, der AGI mit deterministischer Simulation verbindet", so Daniel Tosoki, aiSim Product Director. ?Die Auswirkungen auf die Branche sind tiefgreifend, denn es bietet eine unvergleichliche Brücke zwischen Innovation und Zuverlässigkeit. Die Integration von AutoGI verschiebt nicht nur die Grenzen des Machbaren in der Automobilsimulation, sondern unterstreicht auch unser Engagement für die Gestaltung der Zukunft der Mobilität. In einer Zeit, in der Spitzentechnologie und verlässliche Lösungen gefragt sind, wird aiSim 5 zum Katalysator für beispiellose Fortschritte im Bereich des autonomen Fahrens." Über aiMotive: Weitere Informationen finden Sie unter https://aimotive.com/ aiMotive Kontakt: Bence Boda Marketing & Communications Director bence.boda@aimotive.com (mailto:bence.boda@aimotive.com) +36301828085 °