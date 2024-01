Großbritannien: Stimmung im Dienstleistungssektor steigt stärker als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung unter britischen Dienstleistern hat sich Ende des vergangenen Jahres stärker als erwartet verbessert. Der von S&P Global ermittelte Indexwert für die Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen stieg im Dezember auf 53,4 Punkte, von zuvor 50,9 Zähler im November, wie das Marktforschungsunternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Der Zuwachs fällt stärker aus, als mit 52,7 Punkten in einer Erstschätzung ermittelt worden war. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der vorläufigen Zahlen erwartet.

S&P sprach vom besten Indexwert des vergangenen Jahres, der im Dezember erreicht wurde. Direktor Tim Moore verwies auf den Anstieg der Auftragseingänge, der zuletzt an Tempo gewonnen hat. Zudem habe zur besseren Stimmung beigetragen, dass viele Unternehmen höhere Preise bei den Kunden durchsetzen konnten./jkr/jsl/jha/