Hisbollah-Chef - Werden nach Tod des Hamas-Vizechefs nicht schweigen

(Reuters) - Der Chef der libanesischen Hisbollah-Miliz, Hassan Nasrallah, hat die Tötung des Vize-Hamas-Chefs Saleh al-Aruri in Beirut als ungeheuerliche israelische Aggression verurteilt.

Es handle sich um ein "großes, gefährliches Verbrechen, zu dem wir nicht schweigen dürfen", sagte er am Mittwoch in seiner ersten Stellungnahme nach dem Tod von al-Aruri am Dienstag. Israel sei geschwächt, erklärte Nasrallah in der im Fernsehen übertragenen Rede. Selbst mit Gottes Willen werde Israel nicht in der Lage sein, seine Kriegsziele zu erreichen. Sollte Israel den Libanon angreifen, werde es für die Hisbollah keine Beschränkungen und keine Regeln geben.

Der israelische Militärsprecher, Konteradmiral Daniel Hagari, antwortete auf die Frage, wie sich Israel auf einen möglichen Angriff der Hisbollah vorbereite: "Ich werde nicht auf das antworten, was Sie gerade erwähnt haben. Wir konzentrieren uns auf den Kampf gegen die Hamas." Israel will die Hamas nach dem Überraschungsangriff auf Israel am 7. Oktober zerschlagen und hat die Ermordung al-Aruris bislang weder bestätigt noch dementiert.

Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, sagte auf die Frage nach Nasrallahs Rede: "Wir haben nicht gesehen, dass die Hisbollah der Hamas zur Seite gesprungen wäre." Ein US-Beamter, erklärte unter der Bedingung der Anonymität, weder die Hisbollah noch Israel wollten einen Krieg. "Nach allem, was wir wissen, gibt es keinen eindeutigen Drang der Hisbollah, gegen Israel in den Krieg zu ziehen und umgekehrt." Wer für den Anschlag in Beirut verantwortlich sein könnte, ließ das US-Außenministerium offen. Eine Stellungnahme der radikal-islamischen Hamas liegt nicht vor.

Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz hatte nach dem Angriff der radikal-islamische Gruppe auf Israel Raketen aus dem Libanon abgefeuert und damit die Furcht vor einer Ausweitung des Konflikts geschürt.

