Vier vom Iran unterstützte Milizionäre bei Angriff in Bagdad getötet

Bagdad (Reuters) - Bei einem Drohnenangriff sind am Donnerstag in Bagdad Insidern zufolge vier Mitglieder einer mit dem Iran verbündeten irakischen Miliz getötet worden.

Sechs Menschen seien verletzt worden, verlautete aus Polizei- und Sicherheitskreisen. Die Drohne habe mindestens zwei Raketen auf ein Gebäude im Osten Bagdads abgefeuert, das von der irakischen Miliz al-Nudschaba genutzt werde, berichteten auch Augenzeugen. Die irakischen Behörden machten für den Angriff die US-geführte internationale Koalition verantwortlich. Ein Vertreter der USA erklärte, das Militär sei gegen einen Anführer der Miliz vorgegangen. Einen Namen nannte er nicht. Der Anführer und eine weitere Person seien bei dem Angriff ums Leben gekommen.

Die USA haben in Syrien 900 und im Irak 2500 Soldaten stationiert, um ein Wiedererstarken des Islamischen Staates zu verhindern. Der irakische Ministerpräsident Mohammed Schia al-Sudani hat nur begrenzte Kontrolle über einige vom Iran unterstützte Gruppierungen. Um vor einem Jahr an die Macht zu kommen, war er auf sie angewiesen. Sie bilden nun einen starken Block in seiner Regierungskoalition.

Irakische Milizkommandeure machten die USA für den Angriff verantwortlich und drohten mit Vergeltung. "Wir werden Vergeltung üben und die Amerikaner dazu bringen, diese Aggression zu bereuen", sagte Abu Akil al-Mussawi, ein lokaler irakischer Milizkommandeur.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Oktober 2023 wurde das US-Militär im Irak und in Syrien bereits mindestens 100 Mal angegriffen. Mit dem Iran verbündete Gruppen im Irak und in Syrien lehnen Israels Angriffe auf den Gazastreifen ab. Die USA tragen ihrer Ansicht nach eine Mitschuld an der Situation.

