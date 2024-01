Deutsche Anleihen: Erneute Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag gefallen. Sie knüpften so an ihre Vortagsverluste an. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel gegen Mittag um 0,39 Prozent auf 135,57 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,17 Prozent. In fast allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Die Inflation in der Eurozone hat sich Ende des vergangenen Jahres erstmals seit September wieder beschleunigt. Die Verbraucherpreise lagen im Dezember 2,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im November war die Inflation noch auf 2,4 Prozent gefallen. Allerdings hatten Volkswirte die Entwicklung erwartet. Hier spielten auch Sondereffekte in Deutschland eine Rolle.

Schon am Donnerstag waren die Kurse am deutschen Rentenmarkt nach robusten Daten vom US-Arbeitsmarkt deutlich gefallen. Am Freitagnachmittag wird der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung erwartet. Sollte der Bericht stärker als erwartet ausfallen, könnte dies die Renditen weiter nach oben treiben.

Zuletzt wurde am Markt verstärkt auf baldige Zinssenkungen in den USA und der Eurozone spekuliert. Dabei wird eine erste Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed bereits im März erwartet. Nach den zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsdaten, sind die Zweifel aber gewachsen./jsl/jkr/jha/