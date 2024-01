Presseschau: 'Volksstimme' zu Umbau-Vorschlag für die EU-Kommission

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Umbau-Vorschlag für die EU-Kommission:

Die CSU will die Zahl der EU-Kommissare auf sieben begrenzen. Das ist ein für die Staatengemeinschaft geradezu revolutionärer Vorschlag. Doch Ursula von der Leyen, Klausurgast bei Markus Söders Christsozialen und sonst immer zukunftsfroh und reformfreudig, wird das nicht begeistern. Das Gleichheitsprinzip, ein Grundpfeiler der Europäischen Union, geriete ins Wanken. Sieben Kommissare wären vielleicht effektiver, aber das ist in Brüssel nicht wichtig. Überhaupt: Wer könnte denn auf einen Platz in der ersten Reihe hoffen? An Frankreich und Deutschland als EU-Schwergewichten würde kein Weg vorbeiführen. Italien wäre auch wichtig, Spanien müsste berücksichtigt werden, Polen auch. Wie die drei Benelux-Länder. Alles illusorisch. Erstens wären es allein so schon acht Kommissare. Zweitens würden die anderen Mitglieder niemals mit dem Katzentisch vorliebnehmen. Der bayerische Löwe hat laut gebrüllt. Das Echo wird wirkungslos verhallen./yyzz/DP/mis