Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Agrardiesel

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Agrardiesel:

"Tatsächlich hat das aber weniger mit Einsicht in die Notlage der Bauern zu tun, sondern wieder mal mit handwerklichen Fehlern. Die für 2024 dringend benötigten Sparbeitrag hätte der Subventionsabbau beim Agrardiesel ohnehin nicht erbracht, wirkt er doch erst im nächsten Jahr. Fehlanzeige auch bei der Plastikabgabe, deren Ausgestaltung komplizierter ist als angenommen. Mehr als 200 Stunden haben Bundeskanzler, Finanz- und Wirtschaftsminister über das Sparpaket beraten, das sich jetzt ebenso langsam wieder auflöst. Das neue Jahr fängt so schlecht für die Koalition an, wie das alte aufgehört hat."/yyzz/DP/he