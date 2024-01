Kapitol-Sturm: FBI nimmt mutmaßliche Beteiligte in Florida fest

WASHINGTON/TAMPA (dpa-AFX) - Am dritten Jahrestag der Erstürmung des US-Kapitols hat die Bundespolizei FBI in Florida drei weitere mutmaßliche Teilnehmer der gewalttätigen Proteste festgenommen. Die Flüchtigen seien auf einer Ranch in Groveland in dem südöstlichen Bundesstaat gefasst und in Gewahrsam genommen worden, teilte das FBI in Tampa am Samstag (Ortszeit) mit. Die zwei Männer und eine Frau sollen demnach am Montag in Florida vor Gericht erscheinen. Ihnen werden Vergehen im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Parlamentsgebäude am 6. Januar 2021 vorgeworfen.

Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump hatten den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington gestürmt, wo der Kongress zusammengekommen war, um den Sieg seines Nachfolgers Joe Biden bei der Präsidentenwahl 2020 formal zu bestätigen. Infolge der Krawalle kamen fünf Menschen ums Leben. Trump hatte seine Unterstützer zuvor bei einer Rede durch die unbelegte Behauptung aufgewiegelt, der Wahlsieg sei ihm durch massiven Betrug gestohlen worden./gma/DP/he