Lage im Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt 'sehr stabil'

SANGERHAUSEN (dpa-AFX) - Die Lage im Hochwassergebiet im Landkreis Mansfeld-Südharz hat sich am Sonntag deutlich gefestigt. "Es ist mittlerweile sehr stabil", sagte eine Sprecherin des Krisenstabs in Sangerhausen der Deutschen Presse-Agentur. "Das Wetter spielt uns endlich in die Karten." In der Nacht zu Sonntag hatte angekündigter Frost eingesetzt, zudem sei kein Regen in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in Sachsen-Anhalt in der kommenden Woche weiter mit extremer Kälte, Schnee und Sonnenschein.

Kurz vor Jahresende war in der Region rund um Oberröblingen im Süden Sachsen-Anhalts der Fluss Helme stellenweise stark über seine Ufer getreten. Als sich die Lage zuspitzte, hat der Landkreis am 30. Dezember den Katastrophenfall ausgerufen./gor/DP/he