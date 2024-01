DAX 40 Wochenausblick: Hochspannung vor US-Inflationsdaten – Berichtssaison im Fokus

In der neuen Handelswoche dürften Anleger insbesondere ihr Augenmerk auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am kommenden Donnerstag richten. Nicht zuletzt gilt es auch die startende Berichtssaison in den USA im Auge zu behalten. Nach den jüngsten US-Arbeitsmarktdaten dürfte es am deutschen Aktienmarkt allerdings zunächst eher verhalten zugehen.

Anleger kehren zum Großteil wieder zurück – US-Arbeitsmarktdaten besser als gedacht

In der zweiten Woche des neuen Jahres 2024 sollte nun ein Großteil der Anleger wieder zurück an die Handelsplätze zurückkehren und die zuletzt vergleichsweise geringen Handelsvolumina beleben.