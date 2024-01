GDL will Bahn ab Mittwoch bestreiken - Wohl Millionen Reisende betroffen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) will den Bahnverkehr in Deutschland ab Mittwochmorgen erneut mit umfangreichen Streiks lahmlegen.

Der Ausstand solle bis Freitagabend andauern, teilte die GDL am Sonntagabend mit. Die Bahn (DB) erklärte, man werde Rechtsmittel einlegen, um den Streik noch zu stoppen. Gleichwohl werde es wohl erneut Millionen Reisende treffen. In der diesjährigen Tarifrunde haben die Lokführer bereits zweimal ihre Arbeit niedergelegt und damit den Bahn-Verkehr in Deutschland weitgehend zum Erliegen gebracht.

Nach Angaben der DB wird sich der erneute Streik massiv auf den gesamten deutschen Bahnbetrieb auswirken. Man bedauere sehr, dass wiederholt die Reisepläne von Millionen Reisenden betroffen seien. Fahrgäste würden gebeten, auf nicht unbedingt notwendige Reisen zu verzichten oder die Reise zu verschieben. Auch im Schienen-Güterverkehr werde es zu massiven Einschränkungen für Industrie und Wirtschaft kommen. Die DB werde erneut für den Fernverkehr einen Notfahrplan mit stark reduziertem Angebot anbieten und längere Züge mit mehr Sitzplätzen einsetzen. Im Regionalverkehr solle es ein stark reduziertes Angebot geben.

Die GDL erklärte, ihre Mitglieder bei der Deutschen Bahn AG, Transdev und City Bahn Chemnitz seien aufgerufen, vom 10. Januar um 2 Uhr, bis zum 12. Januar um 18 Uhr die Arbeit niederzulegen - im Güterverkehr bereits ab Dienstag um 18 Uhr. Die Bahn habe den Weihnachtsfrieden nicht genutzt, um mit einem verhandlungsfähigen Angebot Arbeitskampfmaßnahmen entgegen zu wirken. Die DB hatte am Freitag erklärt, ein neues Angebot vorgelegt zu haben, mit dem Streiks verhindert werden sollten.

Die GDL hat von ihren Mitgliedern grünes Licht für unbefristete Streiks. GDL-Chef Claus Weselsky hatte angekündigt, Reisende müssten ab Montag mit längeren Arbeitskämpfen rechnen. Der Deutsche Beamtenbund hatte jedoch erklärt, mit Rücksicht auf eine wichtige Tagung des Verbands, in dem auch die GDL Mitglied ist, werde Montag und Dienstag wohl nicht gestreikt.

Die GDL erklärte, die Bahn habe am Freitag offensichtlich bewusst irreführend verkündet, man mache ein neues Angebot. Dieses sei jedoch substanzlos und vergiftet. GDL-Chef Weselsky wählte wie schon in der Vergangenheit scharfe Worte: "Für die GDL ist es unerträglich, wie weit sich die durch Steuergelder finanzierten Manager der DB AG von den Lebens- und Arbeitsbedingungen ihrer eigenen Mitarbeiter entfernt haben und jetzt bewusst irreführend vorgeben, mit einem „neuen Angebot“ generös auf die GDL zuzugehen." Der DB-Vorstand verfolge auch in dieser Tarifrunde die Taktik "Tarnen, Tricksen, Taschen füllen".

Bahn-Personalvorstand Martin Seiler teilte mit, der Streik sei absolut überflüssig. Man halte ihn auch rechtlich für nicht zulässig, weil die GDL ihre Tariffähigkeit durch die Gründung einer Leiharbeiter-Genossenschaft verloren habe. Die DB sei aber bereit zu Kompromissen. Die GDL-Spitze habe überzogen. "Sie muss sich endlich besinnen." Der Streik müsse abgesagt werden und die GDL einen Verhandlungstermin am 10. Januar wahrnehmen.

Die GDL hatte Ende November die Gespräche für gescheitert erklärt. Größter Streitpunkt ist die von ihr geforderte Verkürzung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden pro Woche für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn hält das auch angesichts des Arbeitskräftemangels für nicht umsetzbar. Dazu verlangt die GDL 555 Euro mehr im Monat sowie eine Prämie für den Ausglich der Inflation von 3000 Euro. Nach Angaben der DB hat die Gewerkschaft 35 Forderungen genannt, mit denen die Personalkosten der Bahn um 50 Prozent steigen würden.

