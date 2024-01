Israel beschießt Stellungen der Hisbollah-Miliz im Libanon

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben wieder mehrere Ziele der Hisbollah-Miliz im nördlich angrenzenden Libanon unter Beschuss genommen. Kampfjets der Luftwaffe hätten eine militärische Anlage nahe Marwahin und einen Raketenwerfer andernorts an der Grenze angegriffen, teilten die Streitkräfte am Montagmorgen mit. Zudem hätten eine israelische Drohne und ein Hubschrauber Stellungen attackiert, von denen aus Israel beschossen worden sei.

Die mit der islamistischen Terrororganisation Hamas und dem Iran verbündete Hisbollah und israelische Streitkräfte lieferten sich in den vergangenen Tagen immer wieder Schusswechsel. Im laufenden Gaza-Krieg als Folge des blutigen Hamas-Terrorangriffs vom 7. Oktober vergangenen Jahres befürchten Chefdiplomaten wie US-Außenminister Antony Blinken eine Ausweitung auf andere Teile der Region.

Blinken ist wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock derzeit auf Nahost-Reise und besucht mehrere Staaten, um über die Lage in dem Konflikt zu sprechen. Baerbock will am Montag Palästinenser im Westjordanland besuchen und in Ramallah Außenminister Riad al-Maliki treffen. Am Mittwoch will die Grünen-Politikerin in den Libanon weiterreisen./jon/DP/men