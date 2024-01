Medien: Explosion an Bahnstrecke nahe russischem Öldepot

NISCHNI TAGIL (dpa-AFX) - Unweit eines russischen Öldepots hat sich Medien zufolge eine Explosion an einer Eisenbahnstrecke ereignet. Diese sei in der Stadt Nischni Tagil am Ural durch einen Sprengsatz ausgelöst worden, berichteten mehrere Online-Portale am Montag. Unabhängig überprüfen ließ sich das zunächst nicht. Die Behörden in Nischni Tagil räumten laut Agentur Interfax jedoch ein, dass sich "irgendein Knall" ereignet habe. Weitere Details wurden nicht genannt. Verletzte und Schäden soll es demnach nicht gegeben haben. Der Bahnverkehr sei trotzdem vorerst eingeschränkt.

Russland führt seit mittlerweile fast zwei Jahren einen groß angelegten Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Im Zuge dessen kommt es im größten Land der Erde immer wieder zu Sabotageakten gegen militärische oder für das Militär wichtige Infrastruktur. Ob der Vorfall in Nischni Tagil im Zusammenhang mit dem Krieg steht, war zunächst allerdings noch unklar./haw/DP/jha