Ölpreise sinken - Saudi-Arabien senkt Verkaufspreise

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 77,73 US-Dollar. Das waren 1,03 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um 1,07 Dollar auf 72,74 Dollar.

Börsianer begründeten die Kursverluste damit, dass Saudi-Arabien die offiziellen Verkaufspreise für alle Regionen gesenkt hat. Dies unterstreiche die sich verschlechternden globalen Aussichten für die Ölnachfrage und habe die Besorgnis bezüglich der Spannungen am Roten Meer sowie der Versorgungsunterbrechungen in Libyen überwogen./la/men