TAGESVORSCHAU: Termine am 8. Januar 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 8. Januar 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Deutsche Euroshop, außerordentliche Hauptversammlung Medientag der Technik-Messe CES in Las Vegas (USA) (bis 12.24) + 01.00 CES-Veranstalter CTA zu Branchentrends + 02.00 Start-up-Präsentation CES Unveiled + 17.00 Pk LG Electronics + 18.00 Pk Bosch + 19.00 Pk Panasonic + 22.00 Pk Hyundai + 23.00 Pk Samsung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 11/23 08:00 DEU: Handelsbilanz 11/23 08:30 CHE: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember/Gesamtjahr 2023 08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 11/23 08:30 CHE: BFS: Dienstleistungsumsätze 10/23 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/24 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/23 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/23 (endgültig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 11/23 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Video-Pk mit wirtschaftspolitischem Ausblick 2024 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) DEU: Gründung der Wagenknecht-Partei + 13.00 Pk mit Sahra Wagenknecht, Amira Mohamed Ali, Christian Leye, Shervin Haghsheno, Fabio de Masi, Thomas Geisel EUR: Vizekanzler Robert Habeck trifft in Brüssel mit EU-Kommission zusammen Robert Habeck, deutscher Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klima, trifft in Brüssel mit Kommissionsvizepräsidentin Ursula von der Leyen, Binnenmarktkommissar Thierry Breton, Justizkommissar Didier Reynders, Energiekommissarin Kadri Simson und Klimaschutzkommissar Wopke Hoekstra zu bilateralen Gesprächen zusammen. HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi