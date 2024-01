Deutsche Anleihen geben im frühen Handel nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag im frühen Handel gesunken. Unerwartet schwache Konjunkturdaten konnten den Festverzinslichen keinen Auftrieb verleihen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,20 Prozent auf 135,53 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,17 Prozent.

Am Morgen war bekannt geworden, dass die deutsche Industrieproduktion im November den sechsten Monat in Folge gesunken ist. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten mit einer Erholung gerechnet. Die als sicher geltenden Bundesanleihen konnten aber vom erneuten Produktionsdämpfer nicht profitieren.

Marktbeobachter der Commerzbank verwiesen vielmehr auf einen Anstieg der US-Renditen im späten Montagshandel, der die Renditen der Bundesanleihen mit nach oben gezogen hat. Im Gegenzug sind die Kurse unter Druck geraten.

Im weiteren Tagesverlauf wird am deutschen Rentenmarkt nicht mit größeren Impulse gerechnet. Nach Einschätzung von Experten der Landesbank Hessen-Thüringen dürfte am Markt "eine anhaltend vorsichtige Grundhaltung dominieren". Demnach halten sich die Investoren vor wichtigen Daten zur Preisentwicklung in den USA zurück, die am Donnerstag erwartet werden./jkr/la/stk