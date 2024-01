EQS-News: DEAG baut führende Marktposition in der Schweiz weiter aus

EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

DEAG baut führende Marktposition in der Schweiz weiter aus



09.01.2024 / 09:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News DEAG baut führende Marktposition in der Schweiz weiter aus Berlin, 09. Januar 2024 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) baut ihre sehr gute Marktstellung als Live-Entertainment-Anbieter in der Schweiz weiter aus. Mit ihren Tochtergesellschaften Live Music Production, Live Music Entertainment und Good News Productions, gegründet 1970, nimmt die DEAG bereits seit über 20 Jahren eine führende Rolle in der Schweiz ein. Good News Productions („Good News“), ein Konzertveranstalter im Bereich Rock & Metal, plant, sein Produktangebot zukünftig deutlich auszuweiten. Das Unternehmen hat nun sein Senior Management mit den beiden renommierten Promotern Christian Gremelmayr und Santosh Aerthott verstärkt. Sie werden ab sofort gemeinsam mit dem amtierenden Geschäftsführer Stefan Matthey von Good News die Expansion vorantreiben und u.a. die weitere Unternehmensstrategie verantworten. Good News plant, noch mehr Konzerte mit internationalen Musikstars in der Schweiz zu veranstalten sowie Schweizer Newcomern eine größere Bühne zu bieten. Ziel ist es, Besuchern auch weiterhin erstklassige Konzerterlebnisse, von kleinen Clubkonzerten bis hin zu großen Stadiontourneen, zu präsentieren. Erst kürzlich ist Good News eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Hard Rock/Metal-Festival „Rock the Lakes“ eingegangen, das in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden soll. Mit einem starken Team, dem seit kurzem auch die Ticketing- und Marketing-Spezialistin Patrizia Demont (ehemals Mainland) sowie Artist Booker Steven Mandel (ehemals Z7 & Gadget) angehören, wird die neue Geschäftsleitung ihre Kräfte bündeln und die Position von "Good News" als führender Rock/Metal-Veranstalter festigen. Christian Gremelmayr, ehemals Geschäftsführer und Mitbesitzer des legendären Zürcher Live-Clubs "Abart", und Santosh Aerthott, ehemals Geschäftsführer und Mitbesitzer der damals bedeutendsten Schweizer Punkrock-Agentur „Redda Music", gründeten Ende 2012 zusammen mit drei weiteren Partnern die Konzertagentur "Mainland Music" und etablierten diese als eine der führenden Rock-Pop-Veranstaltungsfirmen der Schweiz. Bis zuletzt waren sie für Mainland Music als Managing Directors tätig, ehe sie nun das Management von Good News verstärkten. Detlef Kornett, Co-CEO und Vorstandsmitglied der DEAG: „Good News Productions sowie Live Music Production und Live Music Entertainment haben sich sehr gut entwickelt und sind heute, mit jährlich 600.000 bis 700.000 verkauften Tickets, feste Bestandteile der Live-Entertainment-Branche der Schweiz. Wir sehen in der Schweiz hervorragende Möglichkeiten, wollen mit Christian und Santosh weiter profitabel wachsen und unser Angebot ausbauen.“ Stefan Matthey, Geschäftsführer Good News: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Christian Gremelmayr und Santosh Aerthott. Sie verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Live-Entertainment-Branche und ein starkes Netzwerk zu Künstlern und Promotern. Wir haben bereits in den vergangenen Jahren für verschiedene Events eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Gemeinsam wollen wir neue Veranstaltungsformate entwickeln und Besuchern bei zahlreichen Events und Konzerten erstklassige Unterhaltung bieten.“ Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 22 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland, Dänemark und Spanien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events. Gegründet 1978 in Berlin, zählen heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions und das Ticketing zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG. Live Entertainment für alle Generationen inklusive Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content. Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für eigenen und Dritt-Content umgesetzt – ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen myticket .de , myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie. Die DEAG ist damit hervorragend für weiteres Wachstum positioniert. Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: 0049 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

09.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com