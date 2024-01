EQS-News: Greencells GmbH erhält EPC-Auftrag für das erste Solarparkprojekt des Electricity Supply Board (ESB) in Irland

EQS-News: Greencells GmbH / Schlagwort(e): Vertrag

Greencells GmbH erhält EPC-Auftrag für das erste Solarparkprojekt des Electricity Supply Board (ESB) in Irland



09.01.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Greencells GmbH erhält EPC-Auftrag für das erste Solarparkprojekt des Electricity Supply Board (ESB) in Irland



Saarbrücken, 9. Januar 2024 – Die Greencells GmbH, ein weltweit tätiger EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, hat den Zuschlag für den Bau des Solarparks Bullstown erhalten, der südöstlich von Ashbourne, Co. Meath, entstehen wird. Die Bauphase des 13 Mio. Euro teuren Projekts soll Anfang 2024 beginnen. Nach seiner Fertigstellung wird der Solarpark 8,5 MW sauberen Strom erzeugen, der für die Versorgung von über 2.000 Haushalten ausreicht.

Der Solarpark Bullstown ist der erste von drei ESB-eigenen Solarkraftwerken, die sich derzeit in Planung befinden und eine Gesamtinvestition von fast 200 Mio. Euro darstellen. Im Rahmen seiner „Net Zero by 2040“-Strategie hat ESB sich verpflichtet, sein Portfolio an erneuerbaren Energien um mehr als das Fünffache auf 5.000 MW zu erhöhen. Neben Offshore- und Onshore-Windkraftanlagen, Batterien und grünen Wasserstoffprojekten spielt die Solarenergie dabei eine wichtige Rolle.

Eoin Naughton, Solar Development Manager bei ESB, kommentierte die Ankündigung: „Der Solarpark Bullstown markiert den Beginn einer nachhaltigen Initiative von ESB zur Entwicklung und zum Bau eines großen Portfolios an Solarkraftwerken in den Midlands, im Süden und Südosten des Landes auf dem Weg zu unserem ultimativen Ziel, im Jahr 2040 Net Zero zu erreichen. Die Solarenergie bietet Landbesitzern und lokalen Gemeinden eine hervorragende Möglichkeit, von der Energiewende zu profitieren. Projekte wie dieses werden dazu beitragen, unsere Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu verringern und gleichzeitig die Dekarbonisierung unseres Stromnetzes zu unterstützen. Wir freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit Greencells, einem der größten europäischen Solar-EPC-Anbieter, bei der Realisierung des Solarparks Bullstown.“

Ric Hallikeri, General Manager EMEA bei Greencells, fügte hinzu: „Irland ist ein Schwerpunktmarkt für die Greencells GmbH. Derzeit baut unser Unternehmen dort sechs Solarparks. Der Solarpark Bullstown ist unser erstes Projekt mit ESB und wir freuen uns darauf, dieses wichtige Leitprojekt für ESB‘s weiterreichendes Solarportfolio zu realisieren. Im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft werden wir ESB dabei unterstützen, seine ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele in den kommenden Jahren zu erreichen.“

Das Projekt wird von Bullstown Solar Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von ESB, entwickelt. Die vollständige Baugenehmigung wurde vom Meath County Council erteilt, und das Projekt war bei der RESS-2-Auktion im Juni 2022 erfolgreich.



Über die Greencells GmbH:

Die Greencells GmbH ist ein weltweiter Anbieter von EPC- und O&M-Dienstleistungen, der sich auf Utility-Scale-Solarkraftwerke spezialisiert hat. Gemeinsam mit der Schwestergesellschaft Greencells Group Holdings Ltd. (zusammen „Greencells-Gruppe“), die weltweit als Solar-Projektentwickler tätig ist, verfügt das Unternehmen in allen Projektphasen über das Know-how, um Solarprojekte aus einer Hand optimiert zu planen, zu finanzieren, umzusetzen und zu betreiben. Die 2009 gegründete Greencells GmbH mit Hauptsitz in Saarbrücken beschäftigt rund 90 Angestellte sowie mehrere hundert Fachkräfte an den jeweils aktiven Baustellen. Als einer der größten europäischen Anbieter von Solarkraftwerken war die Greencells-Gruppe bereits am Bau bzw. an der Planung von mehr als 150 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von über 2,7 GWp in mehr als 25 Ländern erfolgreich beteiligt.



Über ESB:

ESB wurde 1927 als Körperschaft des öffentlichen Rechts gemäß dem Electricity (Supply) Act, 1927, gegründet.

Mit einem Anteil von 96,9 % befindet sich ESB mehrheitlich im Besitz der irischen Regierung. Die verbleibenden 3,1 % werden von den Treuhändern eines Mitarbeiterbeteiligungsplans gehalten. Als starkes, diversifiziertes Versorgungsunternehmen ist ESB auf dem gesamten Strommarkt tätig, von der Erzeugung über die Übertragung und Verteilung bis hin zur Versorgung der Kunden, und nutzt seine Netze auch für die Übertragung von Glasfaserleitungen für die Telekommunikation.

Zum Jahresende 2022 verfügt ESB über regulierte Vermögenswerte in Höhe von rund 12,0 Mrd. Euro (davon 9,7 Mrd. Euro bei ESB Networks und 2,3 Mrd. Euro bei NIE Networks), einen Anteil von 30 % an der Stromerzeugung auf dem gesamten irischen Markt sowie über Versorgungsunternehmen, die mehr als zwei Millionen Kunden auf der irischen Insel und in Großbritannien mit Strom und Gas beliefern.