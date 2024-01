EQS-News: Trade Republic feiert 5. Geburtstag mit 4 Millionen Kunden und führt neue Karte mit 1 Prozent Saveback Prämie für Kartenzahlungen ein.

Emittent / Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung/Zwischenbericht

Trade Republic feiert 5. Geburtstag mit 4 Millionen Kunden und führt neue Karte mit 1 Prozent Saveback Prämie für Kartenzahlungen ein.



09.01.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Fünf Jahre nach Start ist Trade Republic zu Europas größtem Broker und führenden Sparplattform gewachsen. 4 Millionen Kunden verwalten aktuell ein Vermögen von rund 35 Milliarden Euro.

Neue Trade Republic Visa Karte verbindet das Bezahlen mit dem Sparen; für jede Kartenzahlung erhalten Kunden 1 Prozent Saveback Prämie in ihren Sparplan; zusätzlich können Kunden Beträge aufrunden und so mit jeder Zahlung investieren.

Kunden bekommen für eine einmalige Ausgabegebühr eine Mirror-Karte bzw. Classic-Karte oder können eine kostenlose virtuelle Karte wählen.

Karte kommt ohne monatliche Kosten; alle Kartenvarianten mit identischen Vorteilen und weltweit unbegrenzt kostenlosem Geldabheben; für Abhebungen unter 100 Euro fällt 1 Euro Gebühr an.

Trade Republic hat das Geschäftsjahr sowie das Kalenderjahr 2023, trotz Weitergabe der EZB-Zinsen von aktuell 4 Prozent p.a. an die Kunden, profitabel abgeschlossen.

Berlin, 09. Januar 2024. Nur fünf Jahre nach dem Start ist Trade Republic zum größten Broker und der führenden Sparplattform Europas gewachsen. Inzwischen legen 4 Millionen Kunden in 17 Ländern ihr Geld bei Trade Republic an und verwalten ein Vermögen von rund 35 Milliarden Euro. Dabei hat Trade Republic das Geschäftsjahr sowie das Kalenderjahr 2023, trotz Weitergabe der EZB-Zinsen von aktuell 4 Prozent p.a. an die Kunden, profitabel abgeschlossen. Zum fünften Geburtstag öffnet Trade Republic nun die Warteliste für seine neue Visa Karte, die das Bezahlen mit dem Sparen kombiniert. Kunden erhalten für Kartenzahlungen 1 Prozent des gezahlten Betrags als Saveback Prämie, die in einen frei wählbaren Sparplan investiert wird. Gleichzeitig können Kunden Beträge automatisch aufrunden und so konstant sparen.

„In den letzten fünf Jahren haben 4 Millionen Menschen bei uns erstmals begonnen, ihr Geld für sich arbeiten zu lassen. Sie verwalten bei Trade Republic 35 Milliarden Euro. Damit sind wir eine der wichtigsten Banken im Leben für eine neue Generation von jungen Sparern”, sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. “Ab heute können diese Menschen mit der Trade Republic Karte einen weiteren Teil ihres finanziellen Lebens bei uns gestalten. Mit jeder Kartenzahlung wird automatisch gespart. Damit befähigen wir jeden Menschen, unabhängig vom Einkommen dazu, einen Sparplan zu starten und mit dem Vermögensaufbau zu beginnen. Zu unserem fünften Geburtstag ist das ein zentraler Meilenstein auf unserer Mission.“ Zum Jubiläum bringt Trade Republic seine bisher größte Produktinnovation auf den Markt: die Trade Republic Karte. Sie verbindet das Bezahlen mit dem Sparen. Kunden können mit der Debitkarte Online- und Offline-Zahlungen tätigen. Für jede Kartenzahlung erhalten sie 1 Prozent des Zahlbetrages als Saveback Prämie. Diese wird in einen individuell festlegbaren Sparplan investiert. Zusätzlich ermöglicht die Karte, Beträge aufzurunden und das Wechselgeld ebenfalls automatisch in ein Wertpapier der eigenen Wahl zu investieren. "Trade Republic verbindet in einzigartiger Weise das tägliche Bezahlen mit dem Investieren. Die Partnerschaft zwischen Trade Republic und Visa stellt sicher, dass jede Kartenzahlung zum Vermögensaufbau beiträgt", sagt Albrecht Kiel, Regional Managing Director Visa Central Europe. Anders als bei vielen Banken kommt die Trade Republic Karte ohne monatliche Kosten. Kunden bekommen für eine einmalige Ausgabegebühr eine Mirror-Karte (50 Euro) bzw. Classic-Karte (5 Euro) oder können eine kostenlose virtuelle Karte wählen. Alle Kartenvarianten kommen mit identischen Vorteilen und ermöglichen weltweit unbegrenzt kostenloses Geldabheben; für Abhebungen unter 100 Euro fällt 1 Euro Gebühr an. Ab heute können sich Bestands- und Neukunden auf einer Warteliste für die neue Karte eintragen. Die Karten werden in den kommenden Wochen stufenweise an die Kunden herausgegeben. “2019 hat Trade Republic das Anlegen einfacher, transparenter und günstiger gemacht als je zuvor in Europa. Das Gleiche gilt für unsere Karte. Die Trade Republic Karte kommt ohne monatliche Kosten, mit allen Vorteilen wie dem kostenlosen Geldabheben oder Währungswechselkurse ohne Aufschlag. Dazu erhalten Kunden erstmals in Europa eine Saveback Prämie von 1 Prozent. Das Geld, das sie nicht ausgeben, erhält dazu mit aktuell 4 Prozent p.a. die höchsten Zinsen ohne Sternchen. Das ist die attraktivste Karte im europäischen Markt”, sagt Marsel Nikaj, Vice President Product bei Trade Republic. In den vergangenen fünf Jahren hat sich Trade Republic nicht nur zum größten europäischen Broker und zur führenden Sparplattform entwickelt, sondern zuletzt auch die Vollbanklizenz der EZB erhalten. Das letzte Geschäftsjahr, das zum 30.09.2023 endete, sowie auch das letzte Kalenderjahr, schloss die Bank - trotz Weitergabe der Zinsen an ihre Kunden - profitabel ab. “Trade Republic ist eigenständig mit Vollbanklizenz, hat eine der innovativsten Bankenplattformen in Europa, eine umfangreiche Finanzierung von weltweit renommierten Investoren und ist profitabel. Mit unserem Wertpapierangebot, der Weitergabe der Zinsen und der Trade Republic Karte bieten wir unter dem Strich nun das beste Angebot für das eigene Geld in Europa. Auf dieser Basis werden wir in den kommenden fünf Jahren große Schritte machen, eines der wichtigsten Finanzinstitute Europas aufzubauen”, sagt Mitgründer Christian Hecker. Weitere Informationen und Pressematerial finden Sie hier:

Website I FAQ I Instagram I X

Für weitere Fragen, melden Sie sich bei uns:

Bettina Fries

presse@traderepublic.com



Über Trade Republic

Trade Republic hat die Mission, Millionen von Europäern mit einem sicheren, einfachen und kostenlosen Zugang zu den Kapitalmärkten den privaten Vermögensaufbau und die Altersvorsorge zu erleichtern. Mit Kunden in 17 europäischen Ländern und einem verwalteten Vermögen von vielen Milliarden ist Trade Republic für viele Europäer bereits die HomeScreen-App für die Verwaltung ihres Vermögens. Trade Republic bietet Investitionen in Sparpläne, Bruchteil Handel von Aktien, ETFs, Anleihen sowie Derivate und Kryptowährungen und seit Januar 2024 die Trade Republic Karte mit 1 Prozent Saveback Prämie. Trade Republic ist eine Vollbank und wird von der Bundesbank und BaFin überwacht. Europas größter Broker und führende Sparplattform hat Wachstumskapital von weltweit führenden Investoren wie Accel, Peter Thiels Founders Fund, Ontario Teachers‘, Sequoia und TCV erhalten. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2015 von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.