Grünen-Chefin Lang - Diskutieren weiter über Eurofighter für Saudi Arabien

Düsseldorf (Reuters) - Die Grünen steuern auf einen innerparteilichen Konflikt wegen der Auslieferung von Eurofightern an Saudi Arabien zu.

Während sich Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zuletzt für eine Lieferung aussprach, bekräftigte die Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang am Dienstag im ZDF: "Wir haben eine grundsätzliche Position als Partei, dass wir die Lieferung von Eurofightern an Saudi Arabien falsch finden." Es sei eine schwierige Abwägungsentscheidung. "Das werden wir auch weiter miteinander diskutieren immer mit Blick auf die aktuelle Situation."

Baerbock sagte während ihrer Nahostreise am Sonntagabend in Jerusalem, die Bundesregierung sei bereit, der Lieferung weiterer Eurofighter an Saudi-Arabien nicht länger im Weg zu stehen. Sie verwies darauf, dass die saudische Luftwaffe gegen Israel gerichtete Raketen der Huthi-Rebellen im Jemen abschieße. Damit trage Saudi-Arabien maßgeblich auch in diesen Tagen zur Sicherheit Israels bei und dämme die Gefahr eines regionalen Flächenbrandes ein.

