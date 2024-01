Selenskyj: Nachschub muss schneller bei der Truppe ankommen

KIEW (dpa-AFX) - Die von Russland angegriffene Ukraine will nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj den Nachschub für ihre Armee verbessern. Der Staatschef sprach am Dienstag mit den Spitzen des Militärs und der zuständigen Ministerien über die Versorgung der Einheiten mit Munition und Drohnen, wie er abends in seiner Videoansprache berichtete. "Die Hauptsache ist, dass die gesamte Logistik schneller werden muss", sagte Selenskyj.

Die ukrainischen Truppen leiden nach Berichten von der Front unter Munitionsmangel. Angesichts der häufigen russischen Luftangriffe gibt es auch Befürchtungen, dass der Flugabwehr die Munition ausgeht. In den USA als wichtigstem Unterstützer steckt die Gewährung neuer Militärhilfen im innenpolitischen Streit fest.

Selenskyj gab sich zuversichtlich, dass die Truppen trotz solcher Probleme mit dem Notwendigen versorgt werden können. "Wir haben auch über die Eröffnung neuer Produktionslinien für Waffen und Munition in der Ukraine gesprochen - in unseren Unternehmen und gemeinsam mit Partnern", sagte er.

Er berichtete außerdem von Telefonaten mit dem rumänischen Präsidenten Klaus Johannis, dem polnischen Staatschef Andrzej Duda und dem belgischen Ministerpräsidenten Alexander de Croo. Rumänien hilft der Ukraine bei der Ausbildung von Piloten für den US-Kampfjet F-16.