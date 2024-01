SPD-Fraktionsvize zu Galeria: Zuversichtlich über Neuausrichtung

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionsvize Verena Hubertz hat sich zuversichtlich gezeigt, dass Galeria Karstadt Kaufhof mit einer "konsequenten Neuausrichtung" auch in Zukunft am Markt bestehen kann. "Der Antrag auf Insolvenz bedeutet nicht das Aus für Galeria Karstadt Kaufhof", sagte die Bundestagsabgeordnete am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Es müsse ein neuer Eigentümer gefunden werden, der bereit sei, mit kreativen Konzepten und umfangreichen Investitionen ein attraktives Angebot für die Kunden zu schaffen. "Wichtig ist jetzt, den mehr als 15 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach den vielen Hängepartien der letzten Jahre schnellstmöglich Gewissheit über die Zukunft ihrer Arbeitsplätze zu geben."

Galeria Karstadt Kaufhof hatte erneut Insolvenz angemeldet. Die Warenhauskette sucht nun einen neuen Eigentümer. Für Galeria Karstadt Kaufhof ist es die dritte Insolvenz innerhalb von weniger als vier Jahren. Vorausgegangen war die Schieflage des Mutterkonzerns Signa./hoe/DP/jha