Aktien New York Schluss: Leichte Gewinne - Warten auf Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Inflationsdaten haben sich die Anleger an den US-Börsen am Mittwoch durchaus mutig gezeigt. Trotz der herrschenden Unsicherheit gab es bei dem drei wichtigsten Indizes Kursgewinne. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,45 Prozent auf 37 695,73 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,57 Prozent auf 4783,45 Zähler nach oben.

Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte die deutlichsten Gewinne: Mit einem Anstieg um 0,69 Prozent auf 16 793,05 Punkte verbuchte der technologielastige Index seinen vierten Gewinntag in Folge. Aktien großer Tech-Werte wie Alphabet , Microsoft , Amazon , Nvidia und Meta stützten ihn mit ihren Anstiegen.

Die Anleger dürften in den am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehenden Inflationsdaten für Dezember auf Hinweise achten, ab wann und wie schnell die US-Notenbank Fed in diesem Jahr die Leitzinsen senken wird. Nicht wenige Marktteilnehmer erhoffen sich bereits einen ersten Zinsschritt der Fed im März./tih/he