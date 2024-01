EUR/USD - Pullback als Chance

Die Kursentwicklung seit Anfang Oktober zeichnet sich beim Währungspaar EUR/USD durch eine Folge steigender Hoch- und steigender Tiefpunkte aus. Es liegt also ein Aufwärtstrend vor. Im Verlauf dieses Hausseimpulses bietet der Rücksetzer der letzten Tage möglicherweise eine interessante Einstiegsgelegenheit. Das liegt nicht zuletzt an der massiven Haltezone, welche der europäischen Einheitswährung gegenwärtig zur Verfügung steht. Gemeint ist die Kombination aus den Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Tage (akt. bei 1,0926/1,0845 USD) und dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung seit dem 3. Oktober (1,0875 USD). Abgerundet wird die auf diesem Niveau entstehende Kumulationsunterstützung durch den Jahres-Pivotpunkt bei 1,0919 USD. Dem Mittelwert aus dem Hoch-, dem Tief- und dem Schlusskurs des Vorjahres kommt regelmäßig eine ganz besondere Bedeutung zu. In der Konsequenz steht dem Euro zum Greenback derzeit ein interessantes Sprungbrett zur Verfügung. Das Hoch von Ende Dezember (1,1139 USD) sowie das Jahreshoch von 2023 (1,1275 USD) stellen auf der Oberseite die nächsten Anlaufziele dar. Ein Stop-Loss auf Basis der angeführten Bastion gewährleistet zudem ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

EUR/USD (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

