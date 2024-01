GNW-Adhoc: Nanoflex Robotics erhält ISO 13485-Zertifizierung

^ZÜRICH, Schweiz, Jan. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nanoflex Robotics AG, ein in

der Schweiz ansässiges Unternehmen für ferngesteuerte robotergestützte Chirurgie, hat die international anerkannte ISO 13485-Zertifizierung für sein Qualitätsmanagementsystem für die Entwicklung und Herstellung ferngesteuerter Robotergeräte für endovaskuläre Eingriffe erhalten. Die ISO 13485-Zertifizierung ist die weltweite Norm für Qualitätsmanagementsysteme in der Medizinprodukteindustrie. Um die Zertifizierung zu erhalten, müssen Unternehmen nachweisen, dass wichtige Komponenten nach strengen gesetzlichen Normen entwickelt und hergestellt werden. Die Zertifizierung steht für das Engagement von Nanoflex Robotics, hohe Standards in der gesamten Betriebskette einzuhalten, von den ersten Phasen der Forschung und Entwicklung bis hin zu Design und Fertigung. Es ist ein Schritt nach vorn auf dem Weg zur Markteinführung innovativer ferngesteuerter Roboterlösungen, die den Zugang zu kritischen medizinischen Verfahren wie der Behandlung akuter ischämischer Schlaganfälle verbessern sollen. ?Wir freuen uns sehr über die ISO 13485-Zertifizierung für unser Qualitätsmanagementsystem. Es ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, die Versorgung bei Schlaganfällen zu revolutionieren, und spiegelt unser Bestreben wider, innovative, sichere und qualitativ hochwertige Roboterlösungen zu liefern, die einen echten Unterschied bei den Behandlungsergebnissen für die Patienten bewirken", so Matt Curran, CEO von Nanoflex Robotics. Das erste Produkt von Nanoflex Robotics wird ein kompaktes ferngesteuertes Robotersystem sein, das mithilfe einer Steuereinheit und Magnetismus ultraflexible Geräte für eine Reihe komplexer Eingriffe durch den Körper führt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ferngesteuerte mechanische Thrombektomie durch Roboterchirurgie zu ermöglichen und so die Zeit bis zur Behandlung zu verkürzen und die Lebensqualität von Schlaganfallpatienten zu erhalten. Über die Nanoflex Robotics AG Nanoflex Robotics entwickelt ferngesteuerte chirurgische Roboterlösungen und -geräte der nächsten Generation, um den Zugang zu lebensrettenden Verfahren zu verbessern. Die erste Zielanwendung der Nanoflex-Roboterplattform ist die ferngesteuerte mechanische Thrombektomie bei Patienten mit akutem ischämischem Schlaganfall, bei denen ein rechtzeitiger Eingriff entscheidend ist. Die einzigartige fortschrittliche magnetismusbasierte Navigationstechnologie und die ultraflexiblen endoluminalen Roboterwerkzeuge von Nanoflex Robotics sollen den Ärzten mehr Kontrolle und Geschicklichkeit bei Eingriffen verleihen und so sicherere und präzisere Eingriffe ermöglichen, die die Patientenversorgung verbessern, Komplikationen verringern und für bessere Gesamtergebnisse sorgen. Darüber hinaus wird die Plattform entwickelt, um verschiedene andere Verfahren zu ermöglichen, die bequem und komfortabel von Ärzten vor Ort durchgeführt werden können. Das kompakte und mobile Design der Plattform ermöglicht eine nahtlose Integration in unterschiedlichste klinische Umgebungen und Operationssäle und unterstreicht damit ihre Vielseitigkeit als auf Krankenhausumgebungen zugeschnittener Roboterassistent. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: ir@nanoflexrobotics.com °