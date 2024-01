NVIDIA - Mit neuem Allzeithoch!

Die Nvidia-Aktie hat jüngst den „Deckel“ bei rund 500 USD gelüftet. Charttechnisch sorgt dieser Ausbruch für ein echtes Ausrufezeichen, denn er geht mit einem neuen Allzeithoch (543,25 USD) und einem Vorstoß in „uncharted territory“ einher. Dank dieser Entwicklung kann die Kursverlauf der letzten Monate per Saldo als seitliche Schiebezone zwischen 400 USD und 500 USD interpretiert werden. Aus der Höhe der beschriebenen Tradingrange ergibt sich also ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 100 USD bzw. ein Kursziel im Bereich von 600 USD. Da die trendfolgenden Indikatoren (z. B. MACD, Relative Stärke nach Levy) ebenfalls „grünes Licht“ signalisieren, ist die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite eher limitiert. Trotz des aktuellen Optimismus liefert der Kursverlauf auch eine wertvolle Hilfestellung in Sachen „Risikomanagement“. Während die o. g. Ausbruchsmarken bzw. die 38-Tages-Linie (akt. bei 485,58 USD) eine enge Absicherung ermöglichen, bietet das 200-Tages-Pendant (akt. bei 413,06 USD) zusammen mit der unteren Begrenzung der beschriebenen Schiebezone eine strategische Stop Loss-Option.

NVIDIA Corp. (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

