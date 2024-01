Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne nach US-Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag nach der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,19 Prozent auf 135,12 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,24 Prozent.

Die in den USA stärker als erwartet gestiegene Inflation hat die Anleihen belastet. Die Jahresrate legte im Dezember von 3,1 Prozent im Vormonat auf 3,4 Prozent im Dezember zu. Volkswirte hatten lediglich mit 3,2 Prozent gerechnet.

Die Daten zur Preisentwicklung sind von Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die ihre Leitzinsen zuletzt nicht weiter angehoben hat. "Argumente für eine rasche Zinssenkung liefern die heutigen Daten nicht", schreiben die Volkswirte der Commerzbank. "Die US-Notenbank wird nicht riskieren wollen, dass die durch die raschen Zinserhöhungen gewonnene Glaubwürdigkeit Schaden nimmt, wenn man die Zinsen bereits senkt, bevor sich die Inflation nachhaltig dem Zwei-Prozent-Ziel annähert."

Aus der Eurozone gab es nur wenige Impulse. So ist die Industrieproduktion in Spanien im November stärker als erwartet gestiegen. In Italien sank sie hingegen unerwartet deutlich./jsl/he