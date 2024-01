EQS-News: BayernHeim ermöglicht zukunftsorientiertes Wohnprojekt im mittelfränkischen Hersbruck durch Einstieg in Projekt des Immobilienentwicklers GBI Group - 62 geförderte Mietwohnungen mit KfW 40-Standard

Emittent / Herausgeber: GBI Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

BayernHeim ermöglicht zukunftsorientiertes Wohnprojekt im mittelfränkischen Hersbruck durch Einstieg in Projekt des Immobilienentwicklers GBI Group - 62 geförderte Mietwohnungen mit KfW 40-Standard



11.01.2024 / 07:45 CET/CEST

– Die BayernHeim GmbH, ein Unternehmen des Freistaates Bayern, ist in ein Bauvorhaben für 62 Mietwohnungen im fränkischen Hersbruck des Immobilienentwicklers GBI Group eingestiegen. Die Arbeiten für die vier Gebäude mit insgesamt 4.430 Quadratmetern Wohnfläche und 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen starten im Frühjahr dieses Jahres. Dank dem Modell der Einkommensorientierten Förderung (EOF) wird die Kaltmiete – je nach Einkommensgruppe – zwischen 4,90 Euro bis 6,90 Euro pro Quadratmeter betragen.

Bayerns Bauminister Christian Bernreiter hebt die Bedeutung der BayernHeim in der aktuellen Situation hervor: „Die BayernHeim leistet einen wesentlichen Beitrag zur Linderung der Wohnraumknappheit. So auch hier in Hersbruck. Zusätzlich begegnet der Freistaat mit Maßnahmen wie dem Wohnbau-Booster Bayern, dem Bayern-Darlehen und dem Baukonjunkturprogramm der aktuellen Wohnungsbaukrise.“

Ralph Büchele, Geschäftsführer der BayernHeim GmbH, ergänzt: „Wir freuen uns mit dem Einstieg sicherzustellen, dass in diesen herausfordernden Zeiten auch in Mittelfranken bezahlbarer Wohnraum entsteht. Als langfristiger Bestandshalter und Vermieter wirken wir aktiv dem angespannten Wohnungsmarkt entgegen. Und das in ganz Bayern.“

Das Projekt in Hersbruck entsteht im Baugebiet „Raiffeisenstraße-Süd“ in nachhaltiger Holzrahmenbauweise, selbst Decken und Aufzugschächte werden in Holz ausgeführt. 1.441 Tonnen biogener Kohlenstoff werden somit im Hersbrucker Bauprojekt absorbiert statt an die Umwelt abgegeben. Außerdem werden die Dachflächen dem regionalen Energie- und Wasserversorger HEWA für die Aufstellung von PV-Anlagen und zur Einspeisung des erzeugten Stroms in das Energienetz zur Verfügung gestellt. So werden die Anforderungen der KfW 40-Kriterien erfüllt und der ökologische Fußabdruck der künftigen Bewohner reduziert.

„In Bayern bieten uns die attraktive Förderung durch Zuschüsse und günstige Darlehen sowie die Aktivität der BayernHeim beste Voraussetzungen für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums“, erläutert Simon Behr, Chief Commercial Officer der GBI Group: „Hersbruck ist aufgrund des direkten S-Bahn-Anschlusses schnell an die Metropole Nürnberg angebunden. Das macht den Standort sehr gefragt und sorgt für einen angespannten Wohnungsmarkt.“

Neben frei finanziertem Wohnungsbau entwickelt die GBI Group geförderte Wohnprojekte nicht nur in Bayern, sondern auch in Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersachsen, Hessen oder Nordrhein-Westfalen. Insgesamt mehr als 1.500 geförderte Wohnungen entwickelte die GBI seit 2016 und veräußert diese an institutionelle Käufer, etwa Versicherungen, Versorgungswerke oder landeseigene Gesellschaften wie im aktuellen Fall an die BayernHeim GmbH. „Wir sind ein Vorreiter bei der Umsetzung von geförderten Wohnprojekten und freuen uns immer über effektive Fördermodelle, wie beispielsweise hier in Bayern“, so Simon Behr.

Die BayernHeim GmbH ist eine von drei staatlichen Wohnungsbaugesellschaften und schafft bayernweit preisgünstigen Mietwohnraum. Die 2018 gegründete BayernHeim hat bisher insgesamt über 7.000 Wohnungen auf den Weg gebracht.

Über die GBI Group:

Die GBI ist ein Immobilienentwickler, der sich auf geförderte und frei finanzierte Wohnungen, Serviced Apartments, Hotels, Studentenwohnungen, Mikro Apartments und Konzepte für Seniorenwohnen konzentriert. Die GBI hat Immobilienprojekte in Deutschland und Österreich mit insgesamt 1,6 Milliarden Euro Investitionsvolumen realisiert. Dabei wurden über 7.500 Einheiten an Investoren übergeben. Weitere 1,3 Mrd. Umsatzvolumen (GDV) hat sich das Unternehmen für seine Development-Pipeline gesichert. Künftige Neubau-Projekte werden nach dem DGNB Gold Standard bzw. nach EH40-/QNG Anforderungen realisiert. Neben der Projektentwicklung ist die GBI Group mit seiner SMARTments Familie im Bereich der Serviced- und Studenten- Apartments (SMARTments business/connect und SMARTments student) auch selbst als Betreiber an über 14 Standorten mit 2.500 Einheiten (inkl. in Bau und Planung) vertreten. Die Anzahl der Apartments soll in den nächsten Jahren auf über 5.000 wachsen. Dazu kommen die reinen Wohnprodukte SMARTments living und SMARTments senior living. In der zur GBI Group gehörenden GBI Capital werden die Bereiche Investmentmanagement, Fonds- und Assetmanagement sowie Fördermittelberatung gebündelt. Gesellschafter der GBI ist der private Immobilienfondsmanager Henderson Park aus Großbritannien. http://www.gbi.ag



Über die BayernHeim GmbH:

Die BayernHeim GmbH ist seit 2018 als Unternehmen des Freistaats aktiv und schafft bezahlbaren Wohnraum überall dort in Bayern, wo Bedarf besteht. Zu diesem Zweck entwickelt und kauft die BayernHeim Grundstücke, plant und realisiert Bauvorhaben und vermietet das eigene Wohnportfolio. Ziel und Zweck der BayernHeim ist die Schaffung und Bereitstellung von Mietwohnungen für breite Schichten der Bevölkerung zu dauerhaft preisgünstigen Konditionen. Die BayernHeim gilt als führendes Immobilienunternehmen, das mit neuen Ideen, effizienten Prozessen und einer herausragenden Mitarbeiterzufriedenheit ein Vorbild für nachhaltiges Wohnen "made in Bayern" ist. Weitere Informationen unter: https://bayernheim.de/



