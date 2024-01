Finnische Grenze zu Russland bleibt geschlossen

HELSINKI (dpa-AFX) - Finnlands östliche Landesgrenze zu Russland bleibt weiter dicht. Die Grenzschließung werde um einen Monat bis zum 11. Februar verlängert, gab Innenministerin Mari Rantanen am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Helsinki bekannt. Die von Russland ausgehende Gefahr habe sich nicht verändert, sagte sie. Das Risiko, dass die instrumentalisierte Migration von russischer Seite aus bei einer Grenzöffnung wieder beginne, stelle eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit und die öffentliche Ordnung in Finnland dar, erklärte ihr Ministerium.

Finnland grenzt im Osten auf einer Länge von rund 1340 Kilometern an Russland. Das neue Nato-Mitglied hatte die Grenzübergänge im November nach und nach geschlossen, nachdem der finnische Grenzschutz eine sprunghaft gestiegene Zahl von Asylbewerbern vor allem aus dem Nahen Osten registriert hatte, die ohne die erforderlichen Papiere aus Russland einreisten und in Finnland Asyl beantragten. Finnland warf Moskau vor, diese Menschen bewusst an die Grenze gebracht zu haben, um das EU-Land vor Probleme zu stellen. Der Kreml dementierte das.

Im Dezember wurden zwei der Übergänge kurzzeitig wieder geöffnet, dann aber nach wenigen Tagen direkt wieder geschlossen. Weiterhin hielten sich Migranten in der Grenzgegend auf, die auf eine Öffnung der Grenze warteten, erklärte das Innenministerium nun./trs/DP/mis