Iran meldet Festnahme von 35 Menschen nach Anschlag von Kerman

Dubai (Reuters) - Die iranischen Behörden haben im Zusammenhang mit dem verheerenden Anschlag in der Stadt Kerman nach eigenen Angaben 35 Menschen festgenommen.

Zudem sei einer der beiden Selbstmordattentäter als ein Staatsangehöriger Tadschikistans identifiziert worden, meldete die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim am Donnerstag unter Berufung auf das Geheimdienstministerium. Er sei am 19. Dezember illegal ins Land gekommen. Informationen zu dem zweiten Attentäter sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Bei dem Anschlag waren am 3. Januar fast 100 Menschen getötet und mehr als 280 verletzt worden. Die radikalislamische IS-Miliz reklamierte die Tat für sich. Der Anschlag wurde während einer Gedenkveranstaltung zu Ehren des vor vier Jahren getöteten Generals Kassem Soleimani verübt. Soleimani stammt aus der Provinz Kerman.

