KORREKTUR/Aktien Europa Schluss: Nach US-Inflationszahlen ins Minus gedreht

(korrigiert wird der EuroStoxx-Schlussstand: 4442,28 rpt. 4442,28 Punkte)

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Frische Inflationszahlen aus den USA haben am Donnerstag die Zinssenkungshoffnungen der Anleger weiter gedämpft - und daher in Europa die Börsen belastet. Die wichtigsten Indizes drehten im Verlauf ins Minus. Nach einem Spitzenanstieg um ein Prozent gab der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx letzten Endes um 0,60 Prozent auf 4442,28 Punkte nach.

Der französische Cac 40 folgte der EuroStoxx-Schwäche mit einem Abschlag von 0,52 Prozent auf 7387,62 Punkte. Der britische FTSE 100 verlor 0,98 Prozent auf 7576,59 Zähler.

In den USA war die Inflationsrate im Dezember stärker als erwartet auf 3,4 Prozent gestiegen. Die Daten sind wichtig für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, von der sich der Markt baldige Zinssenkungen verspricht. "Das Zahlenwerk zeigt, dass eine Zinssenkung bereits in den Frühjahrsmonaten, wie es derzeit an den Finanzmärkten eingepreist ist, zu voreilig ist", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank./tih/he