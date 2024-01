Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Lauterbachs Plänen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Lauterbachs Plänen:

"Die Patienten sind letztlich die Leidtragenden, weil sich das Praxisnetz ausdünnt. Für die Politik heißt das: Es reicht nicht, an einzelnen Stellschrauben im Gesundheitswesen zu drehen. Es braucht große Würfe - mit einer Klinikreform, die ihren Namen verdient, und eben auch mit einer Reform, die das gesamte Praxissystem am Laufen erhält. Und das alles verknüpft mit dem, was Lauterbach schon lange versprochen hat - eine stabile Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Damit letztlich nicht vor allem der Patient und Beitragszahler der Dumme ist."/scp/DP/he