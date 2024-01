Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu AfD-Vertreter und Vertreibungspläne

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu AfD-Vertreter und ihre Vertreibungspläne:

"Diese Nachricht ist wirklich erschütternd und sticht selbst in so aufgeheizten Zeiten wie den unseren hervor: Laut Recherchezentrum Correctiv nahmen maßgebliche AfD-Politiker an einem Treffen in Potsdam teil, bei dem über die Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund beraten wurde, die deutsche Staatsbürger sind. Derartige Pläne sind in einem Maße grundgesetzwidrig, dass einem schwindelig wird. Man kann über die Steuerung von Zuwanderung viel diskutieren, auch über Integrationserwartungen und deren Durchsetzung, aber keinesfalls über Maßnahmen, den bereits eingebürgerten Menschen den Aufenthalt im Lande zu verleiden."/al/DP/jha