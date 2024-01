Verdi verbucht Anstieg auf rund 1,9 Millionen Mitglieder

BERLIN (dpa-AFX) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat nach eigenen Angaben "das bislang erfolgreichste Jahr" seit ihrer Gründung 2001 hinter sich. Rund 193 000 neue Mitglieder seien 2023 bei Verdi dazugekommen, sagte Verdi-Chef Frank Werneke in Berlin. 152 000 hätten aus der Datenbank der Mitglieder gestrichen werden müssen - 118 000 wegen Austritts, ansonsten wegen Tods oder Wechsel zu anderen Gewerkschaften oder Kündigungen aufgrund fehlender Beiträge. Die Zahl der Mitglieder stieg demnach um 2,16 Prozent auf knapp 1,9 Millionen.

Regional sei der prozentuale Zuwachs besonders groß in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit 3,23 Prozent gewesen. Bei den Unter-27-Jährigen habe es sogar ein Plus von 15,8 Prozent gegeben. Eine langfristige Trendwende hin zu steigenden Mitgliederzahlen sei dies aber nicht, räumte Werneke ein. Denn viele Mitglieder bei Verdi gehörten zur Generation der Babyboomer vor der Rente an, andere kündigten bei Arbeitgeberwechseln immer wieder. Bis 2016 hatte Verdi über 2 Millionen Mitglieder gezählt./bw/DP/jha