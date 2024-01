dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kurserholung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Die Kurserholung in der zweiten Handelshälfte an der Wall Street dürfte dem deutschen Aktienmarkt am Freitag Auftrieb verleihen. Nach dem Handelsschluss hierzulande war der US-Leitindex Dow Jones Industrial wieder gestiegen und hatte anfängliche Verluste komplett aufgeholt. An diese Aufwärtsbewegung des Dow dürfte der Dax anschließen, der am Morgen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start vom Broker IG 0,6 Prozent höher auf 16 643 Punkte indiziert wurde. Die nächsten Akzente könnten die Quartalsbilanzen großer US-Banken im Tagesverlauf setzen.

USA: - WENIG BEWEGT - Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Inflationszahlen per Saldo kaum von der Stelle bewegt. Der Handelstag war aber dennoch von Schwankungen geprägt: Nachdem dem Dow Jones Industrial früh über 37 800 Punkten ein Rekordhoch gelang, belasteten streckenweise die überraschend hohen Verbraucherpreise. Sie bremsten die Hoffnungen auf eine frühzeitige Zinssenkung der US-Notenbank. Am Ende schloss der Dow 0,04 Prozent höher bei 37 711,02 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 setzte seinen Höhenflug fort und schloss 1,5 Prozent im Plus. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen sank hingegen zuletzt um 0,2 Prozent und in Hongkong büßte der Hang-Seng-Index 0,1 Prozent ein. Chinas Exporte haben im Dezember zwar zugelegt und könnten damit auch den lahmenden Welthandel stabilisieren. Nach einem wirtschaftlich schwierigen Jahr sieht sich die chinesische Wirtschaft aber auch 2024 mit Unsicherheiten konfrontiert. Zu den größten Herausforderungen zählen die schwelende Immobilienkrise, ein schwächelnder Konsum und geopolitische Spannungen.

DAX 16547,03 -0,86 XDAX 16631,40 -0,50 EuroSTOXX 50 4442,28 -0,60 Stoxx50 4061,20 -0,81 DJIA 37711,02 0,04 S&P 500 4780,24 -0,07 NASDAQ 100 16820,90 0,17

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 135,69 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0977 0,05 USD/Yen 145,18 -0,15 Euro/Yen 159,36 -0,10

ROHÖL:

Brent 79,02 1,61 USD WTI 73,59 1,56 USD

