Irakischer Berater kritisiert Angriffe auf Huthi im Jemen

BAGDAD (dpa-AFX) - Ein Berater des irakischen Regierungschefs Al-Sudani hat die Angriffe auf Stellungen der Huthi im Jemen scharf kritisiert. "Der Westen begeht eine weitere Dummheit, indem er den Konflikt und die Spannungen in der Region weiter schürt, während er zu Deeskalation aufruft und andere zur Selbstbeherrschung auffordert", postete Fadi Al-Shammari am Freitagmorgen auf X (ehemals Twitter).

Die USA und Großbritannien haben mit Unterstützung weiterer Verbündeter in der Nacht zu Freitag Stellungen der Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Der Militärschlag sei eine "direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Huthi auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer", teilte das Weiße Haus in einer schriftlichen Stellungnahme von US-Präsident Joe Biden mit. Die vom Iran unterstützten Huthi drohten Vergeltung an.

Seit Ausbruch des Gaza-Krieges haben proiranische Milizen im Irak auch immer wieder US-Stützpunkte im Irak und im benachbarten Syrien angegriffen./arj/DP/jha