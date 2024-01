Israel weist vor Weltgericht Vorwurf des Genozids zurück

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Den Haag (Reuters) - Israel hat den von Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof (ICJ) geforderten Stopp des Militäreinsatzes gegen die Hamas im Gazastreifen strikt abgelehnt.

Auch den Vorwurf des Völkermordes wies der Rechtsberater des israelischen Außenministeriums, Tal Becker, am Freitag in der Anhörung in Den Haag zurück und sprach von grob verzerrenden Interpretationen Südafrikas. "Der Antragsteller versucht, das inhärente Recht Israels, sich zu verteidigen, zu untergraben ... und Israel wehrlos zu machen", sagte Becker. Er forderte die Richterinnen und Richter auf, die Forderung Südafrikas nach einer entsprechenden Sofortmaßnahme des ICJ zurückzuweisen. Israels Anwalt Malcolm Shaw erklärte darüber hinaus, das Gericht sei gemäß der Völkermordkonvention nicht befugt, das Land anzuweisen, seinen Militäreinsatz zu stoppen.

In den Anhörungen am Donnerstag und diesen Freitag geht es nur um die mögliche Gewährung von Sofortmaßnahmen seitens der Richter. Über diese dürften noch in diesem Monat entschieden werden. Die Vorwürfe des Genozids werden jetzt nicht behandelt. Bis zu einer Verhandlung darüber und einem Urteil können Jahre vergehen. Das Urteil des Gerichtshofes ist endgültig, das höchste UN-Gericht hat jedoch keine Möglichkeit, es auch durchzusetzen. Allerdings würde eine Verurteilung Israels dessen Ruf in der Welt massiv beschädigen.

Südafrika hatte im Dezember vor dem Gerichtshof Klage eingereicht. Am ersten Tag der Anhörung am Donnerstag forderten seine Vertreter das Gericht auf, Sofortmaßnahmen zu verhängen und Israel anzuweisen, die Offensive im Gazastreifen umgehend einzustellen. Die Angriffe aus der Luft und am Boden, bei denen nach palästinensischen Angaben fast 24.000 Menschen getötet wurden, zielten darauf ab, "die Vernichtung der Bevölkerung" im Gazastreifen herbeizuführen, argumentierte Südafrika.

Dagegen sagte Israels Vertreter Becker in der Anhörung, die Militäraktionen seien ein Akt der Selbstverteidigung gegen die Hamas und "andere Terrororganisationen". Südafrikas Interpretationen der Ereignisse seien grob verzerrt. "Wenn es Völkermordakte gab, dann wurden sie gegen Israel verübt", sagte Becker. "Das entsetzliche Leid der israelischen und palästinensischen Zivilbevölkerung ist in erster Linie das Ergebnis der Strategie der Hamas." Israel habe das Recht, sich zu verteidigen, unterstrich er.

"Israel befindet sich in einem Verteidigungskrieg gegen die Hamas, nicht gegen das palästinensische Volk, um sicherzustellen, dass sie keinen Erfolg haben", sagte Becker. "Die Schlüsselkomponente des Völkermords, die Absicht, ein Volk ganz oder teilweise zu zerstören, fehlt völlig." Die Völkermordkonvention von 1948, die unter dem Eindruck des Holocaust entstand und von Israel und Südafrika unterzeichnet wurde, definiert Völkermord als "Handlungen, die mit der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören".

Israel hat mit seiner Offensive auf den überraschenden Angriff der Hamas und mit ihr verbündeter radikaler Gruppen am 7. Oktober reagiert. Bei dem Angriff wurden nach israelischen Angaben 1200 Menschen getötet und 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Dort werden rund 130 Geiseln von der Hamas und anderen Extremisten weiterhin festgehalten.

Während der Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof demonstrierten in Den Haag Unterstützer der Palästinenser. In einer gesonderten Versammlung kamen Angehörige der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln zusammen.

Südafrika setzt sich seit dem Ende der Apartheid 1994 für die Sache der Palästinenser und ihrem Wunsch nach einem eigenen Staat ein. Dies geht darauf zurück, dass seinerzeit die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) von Jassir Arafat den Afrikanischen Nationalkongress (ANC) unterstützte, der gegen die Herrschaft der weißen Minderheit in Südafrika kämpfte.

