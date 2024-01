Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Geheimtreffen mit AfD-Politikern

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Geheimtreffen mit AfD-Politikern:

"Spätestens wenn die AfD in Ostdeutschland eine Regierungsbeteiligung erlangt, bekommt sie Mittel in die Hand, um die deutsche Politik zu chaotisieren. Der Föderalismus mit seinen vielen Gremien gewährt dafür reichlich Gelegenheit. Wahlerfolg und politisches Rambazamba treiben die Mitläufer aus ihren Höhlen. Es ist an der Zeit, die AfD wenigstens dort, wo sie mit Björn Höcke einen Mann mit NS-Gesinnung an der Spitze hat, zu verbieten. Der Verfassungsstaat muss zeigen, dass er wehrhaft ist."/DP/jha