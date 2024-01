DAX® - Indikator deutet Vola-Impuls an

Die ersten beiden Handelswochen des Jahres liegen hinter uns. Vor 12 Monaten stand zur gleichen Zeit der beste Jahresstart der Historie zu Buche. Davon ist der DAX® in diesem Jahr meilenweit entfernt, denn das Aktienbarometer liegt bisher minimal unter Wasser. Angesichts der fulminanten Jahresendrally seit Ende Oktober sowie der nach wie vor optimistischen Börsenstimmung (z. B. Umfrage der American Association of Individual Investors) ist der holprige Jahresauftakt keine wirkliche Überraschung. Kurzfristig interessant ist, dass das „Hin und Her“ der letzten Tage dazu geführt hat, dass sich die Bollinger Bänder im Tagesbereich extrem stark zusammengezogen haben. In der Vergangenheit war diese Konstellation regelmäßig der ideale Nährboden für den nächsten Trendimpuls. Die Begrenzungen des Volatilitätsindikators verlaufen derzeit bei 16.828 bzw. 16.555 Punkten. Die beschriebenen Leitplanken harmonieren gut mit der dynamischen Kerze vom vergangenen Donnerstag. Entsprechend können sich Anlegerinnen und Anleger prozyklisch im Ausbruchsfall positionieren, wobei die Volatilität eher auf dem Weg gen Süden zunimmt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

